A Reitoria da Universidade de Lisboa (UL) foi alvo de um ataque informático, de origem ainda desconhecida. A ação foi reportada ao Centro Nacional de Cibersegurança.





Dulce Domingues, vice-reitora da UL, disse aoque o ataque foi detetado no sábado ao fim do dia e que afetou apenas a rede da reitoria. “As redes das escolas não estão afetadas. Identificamos como alvos os servidores com Windows, pelo que os sistemas que não utilizam Windows, como as redes académicas, dos alunos, de recursos humanos e financeira, não foram atingidos”, explicou. O serviço de correio eletrónico foi o mais afetado, mas como medida de precaução, foram desligadas todas as máquinas “que terão sido alvo do ataque informático”. “Logo que seja seguro, serão ligadas e utilizaremos os backups [cópia de segurança de dados e sistema] para voltar a trabalhar com elas”, explicou a responsável. A UL estimava já ter equipamentos a funcionar ao final desta terça-feira.