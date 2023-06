A escultura do monumento ao 25 de Abril, conhecida devido à sua forma fálica como ‘pirilau’, vai permanecer no topo do Parque Eduardo VII apesar da montagem do palco para a Jornada Mundial da Juventude.



A Câmara de Lisboa avançou que “a localização do palco não interfere com a escultura” de João Cutileiro.









