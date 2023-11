Piscinas municipais de Olhão encerradas devido a surto de Legionella

A Câmara de Olhão decretou o encerramento do Estádio Municipal e das Piscinas Municipais devido a indícios de desenvolvimento de Legionella nos balneários.

"Foram detetados indícios do desenvolvimento de cultura de legionella no Estádio Municipal e nas Piscinas Municipais. O Município de Olhão determinou o encerramento temporário imediato dos balneários das duas instalações, para que fossem efetuados os procedimentos necessários à sua erradicação, nomeadamente através de choques térmico e químico tendentes a controlar a propagação", informa a autarquia.





No que toca ao Estádio Municipal, a câmara aguarda os resultados da última contra-análise efetuada, que se for negativa, levará à reabertura dos balneários.No complexo das Piscinas Municipais, os procedimentos não surtiram o efeito desejado, pelo que foi decretado, em articulação com a Autoridade de Saúde, o encerramento, não só dos balneários, mas de todo o Complexo, para dar lugar a uma intervenção mais profunda.

"O Município está consciente dos constrangimentos que estes encerramentos provocam aos utilizadores, mas considera fundamental proceder à erradicação da bactéria por todos os meios necessários, para garantir o acesso em segurança a todos os munícipes", lê-se.