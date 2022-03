Pizzas recolhidas em França devido a possível intoxicação não são vendidas em Portugal

A gama de pizzas congeladas Fraîch'up, da marca Buitoni, recolhidas em França devido a uma "possível ligação" com casos graves de intoxicação em crianças por bactéria Escherichia coli, não é vendida em Portugal, disse fonte do grupo à Lusa.

A marca de pizzas congeladas Buitoni, do grupo Nestlé, anunciou na sexta-feira, 18 de março, a recolha imediata da gama Fraîch'up, em França, devido à possível ligação, na sequência de análises realizadas numa investigação das autoridades de saúde a 58 casos de contaminação ocorridos em 12 regiões de França, tendo causado a morte de duas crianças.

Em declarações à Lusa, fonte oficial do grupo Nestlé esclareceu que a gama Fraîch'up "não é vendida em Portugal".

A agência de saúde pública francesa anunciou em 12 de março que o ressurgimento de casos de contaminação grave com a bactéria E.coli causou a morte de duas crianças em França desde o início do ano.

Num comunicado de imprensa divulgado em 18 de março, a Buitoni disse que, depois de terem sido informados da presença da bactéria Escherichia coli na massa da pizza, pediram aos consumidores que compraram pizzas congeladas Fraîch'Up antes dessa data para não as comer e deitar fora os produtos.

As autoridades de saúde indicaram, por seu turno, que está em curso uma investigação sobre casos de síndromes hemolíticas e urémicas graves relatadas desde o início de janeiro em França, indicando que "as análises (epidemiológicas, microbiológicas e rastreabilidade) realizadas sugerem, nesta fase, uma possível ligação com o consumo de pizzas congeladas da gama Fraîch'Up da marca Buitoni".

"Não existe nenhuma ligação entre os nossos produtos e as intoxicações", afirmou o diretor geral da comunicação da Nestlé France, Pierre-Alexandre Teulié, à agência France Presse, acrescentando que a recolha dos produtos foi "uma iniciativa da Buitoni baseada no princípio da precaução".

A Direção-Geral de Saúde francesa, a direção da Saúde Pública, a Direção-Geral da Concorrência e do consumo de França estão a acompanhar o caso que já afetou crianças e jovens com idades entre um e 18 anos.