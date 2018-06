PJ fez buscas na Câmara Municipal de Oeiras por suspeitas de corrupção

Foram apreendidos documentos de índole contabilística e outras e mensagens de correio electrónico.

15:21

A Câmara Municipal de Oeiras foi alvo de buscas esta quarta-feira. Em causa estão suspeitas de tráfico de influência, corrupção passiva e activa, abuso de poder e participação económica em negócio, informa a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. Nas operações levadas a cabo pelo Ministério Público foram apreendidos documentos de índole contabilística e outras e mensagens de correio electrónico necessários à produção de prova.Não foram constituídos arguidos nesta operação. O inquérito está a ser dirigido pelo Ministério Publico da 3.ª secção do DIAP de Sintra da Comarca de Lisboa Oeste, coadjuvado pela UNCC da Polícia Judiciária.A Câmara de Oeiras é presidida pelo independente Isaltino Morais, que voltou à liderança do município em 2017, após a gestão do executivo ter estado a cargo do também independente Paulo Vistas.