PJ lança livro com dicas sobre cibersegurança

A Polícia Judiciária está a realizar na tarde desta quarta-feira, na sede nacional em Lisboa, a apresentação da 2.ª edição do livro ‘Introdução à Cibersegurança’. Um dos autores é Baltazar Rodrigues, operacional deste órgão de polícia criminal com mais de 30 anos de experiência na área do combate à criminalidade informática.

Com a presença dos dois autores, o outro é Mário Antunes, a sessão de lançamento da obra está a ser presidida pelo diretor-nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves.

O livro ‘Introdução à Cibersegurança’ apresenta os aspetos legais que regulam o uso da internet, dá dicas sobre cibersegurança, e explica ainda alguns princípios ligados à análise de provas forenses obtidas em meio digital.