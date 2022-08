O descolamento da placenta assintomático terá causado a morte fetal ‘in utero’ do primeiro filho do casal Paula e Luís, residentes em Vila de Rei, revelam as primeiras conclusões da autópsia, assegurou esta segunda-feira ao CM fonte hospitalar.A morte do bebé ainda na barriga da mãe foi diagnosticada na Urgência Obstétrica do Hospital de Santarém, onde a grávida entrou no dia 27 de julho, depois de percorrer 100 km de carro.