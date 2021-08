Plano de 37,8 milhões de euros para mudar 220 quilómetros da costa portuguesa

O Programa da Orla Costeira Espichel-Odeceixe (POC-EO) prevê a demolição de restaurantes e outras estruturas em várias das praias abrangidas. O documento, disponível no site participa.pt, estima um investimento superior a 37,8 milhões de euros para atuar numa extensão de 220 quilómetros de orla costeira e uma área de 476 quilómetros quadrados, entre as praias Prainha/Do Ouro, em Sesimbra, e de Odeceixe (margem direita da Ribeira de Seixe), em Odemira.De entre as intervenções propostas destacam-se a requalificação dos acessos ao Portinho da Arrábida, incluindo um passeio marítimo e a criação de um local para amarração de embarcações, e vários passadiços sobrelevados nas praias a sul de Troia. Na costa alentejana, a primazia passará pela preservação dos sistemas dunares e criação de acessos e estacionamento. Para Francisco Ferreira, presidente da associação Zero, estes programas são importantes, mas é essencial que sejam colocados em prática. “Muitas intervenções já previstas anteriormente não tiveram lugar ainda e em muitos instrumentos de ordenamento foram feitas algumas cedências às autarquias”, explica ao CM.