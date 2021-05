Plano de recuperação de aprendizagens apresentado no dia 1 de junho

O Governo vai apresentar no dia 01 de junho plano para a recuperação de aprendizagens afetadas pela pandemia da covid-19, anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A data escolhida pelo executivo para a apresentação do plano, e que coincide com o Dia Mundial da Criança, foi apontada por Mariana Vieira da Silva no final da reunião do Conselho de Ministros.

Na quarta-feira, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, já tinha adiantado em audição na comissão parlamentar da Educação que as medidas estariam a ser ultimadas, remetendo para breve a sua divulgação.