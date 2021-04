Plano de recuperação de aprendizagens perdidas durante a pandemia vai durar dois anos

Plano de Recuperação de Aprendizagens 21/23. É assim que se vai chamar o programa do Governo para tentar atenuar os impactos da pandemia no ensino.O nome, anunciado esta quarta-feira no Twitter pelo primeiro-ministro, deixa perceber que terá a duração de dois anos, terminando em 2023. "Será apresentado em maio", escreveu António Costa, considerando "essencial tratar as marcas da pandemia nas crianças e jovens".O anúncio foi feito por Costa após uma reunião com a equipa do Ministério da Educação. Na terça-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, garantiu que o plano não será assente num aumento da carga letiva: "Não é despejando horas e mais horas do mesmo que os alunos que ficaram para trás avançam."Um grupo de 10 peritos vai apresentar recomendações ao Governo no mês de abril.