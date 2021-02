Plano de vacinação precisa de liderança forte, diz bastonário dos médicos

O bastonário da Ordem dos Médicos afirmou esta quarta-feira que o plano de vacinação contra a covid-19 precisa de uma "liderança forte", considerando que a demissão do seu coordenador, "por si só", não garante que o país entre no "bom caminho".

"O plano de vacinação é um dossiê crítico para a recuperação do nosso país como um todo e para os serviços de saúde em particular, pelo que precisa de uma liderança forte, um plano e organização exemplares, associados a uma excelente operacionalização, uma comunicação transparente, regras objetivas, ouvindo os parceiros institucionais e quem está no terreno", afirmou Miguel Guimarães.

O coordenador da 'task force' para o Plano de Vacinação contra a covid-19 em Portugal, Francisco Ramos, demitiu-se do cargo, anunciou hoje o Ministério da Saúde.