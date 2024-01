Plano em antecipação às bolas de plástico na costa portuguesa

A Autoridade Marítima Nacional monitoriza as pequenas bolas de plástico que deram à costa em Espanha, antecipando uma eventual deslocação para Portugal, ao mesmo tempo que prepara um plano de contingência para remover o material. Uma medida já pedida pelos pescadores de Viana do Castelo e de Caminha, que, apesar de não terem visto as partículas na costa, pedem que sejam implementadas medidas."Não sei se não seria de colocar barreiras que se colocam para o petróleo. Essa medida poderia defender a parte da rocha e da costa onde será mais difícil apanhar as partículas de plástico", defende Portela Rosa, da cooperativa de produtores Vianapesca, em Viana do Castelo.O Ministério do Mar também revelou que as autoridades seguiram todos os protocolos após a queda de contentores que transportavam as bolas de plástico e que o navio onde elas seguiam não tinha a bordo nenhum material perigoso. Já a Comissão Europeia considera uma ameaça para o ambiente e a pesca as 25 toneladas de minúsculas bolas de plástico que caíram ao mar.