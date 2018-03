Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Plantação de 70 mil pinheiros no Pinhal de Leiria adiada por causa do mau tempo

Promotores anunciam que nova data do evento é a 25 de março.

A plantação de 70 mil pinheiros no Pinhal de Leiria, envolvendo mais de quatro mil voluntários, agendada para sábado, foi adiada para 25 de março, devido às "condições meteorológicas adversas", anunciaram hoje os promotores da ação.



O evento, denominado 'O Pinhal é a nossa bandeira', que além da plantação das árvores, oferecidas por diversas empresas e entidades, também inclui a "formação da bandeira nacional humana", com chapéus-de-chuva, decorrerá no dia 25 de março, "mantendo-se o mesmo horário, entre as 09:00 e as 13:00".



A plantação, que irá decorrer no talhão 256 do Pinhal de Leiria, ao longo de cerca de 30 hectares, que foi destruído pelo incêndio de 15 de outubro de 2017, pretende assinalar o Dia Mundial da Árvore e ajudar a reflorestar o Pinhal de Leiria, dizimado em mais de 80% pelo fogo de 2017.



Tendo como parceiros estratégicos o Exército Português e a Força Aérea, o evento "O Pinhal é a Nossa Bandeira" é organizado pelas empresas de produção de eventos 'It's Happening' (Marinha Grande) e 'Agency Model's' (Leiria) e coorganizada pela Câmara Municipal da Marinha Grande.



A este grupo juntaram-se ainda mais de 50 empresas do país que contribuíram com a aquisição dos pinheiros e dos chapéus-de-chuva.



A Federação Portuguesa de Atletismo, o IAPMEI, Juventude Vidigalense, União de Leiria, Sporting Clube Marinhenses, Clube de Atletismo da Marinha Grande, Corpo Nacional de Escutas e Escoteiros de Portugal são algumas das entidades que também se associaram a esta iniciativa de caráter social.