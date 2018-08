Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Plantar árvores e dar-lhes nome será possível nos correios

Iniciativa "Uma árvore pela floresta" junta a associação ambientalista Quercus e CTT.

Os portugueses podem, nos próximos meses, "plantar" um sobreiro ou uma azinheira e até dar-lhes um nome e seguir a sua evolução, aderindo à iniciativa "Uma árvore pela floresta", que junta a associação ambientalista Quercus e CTT.



A iniciativa, este ano em quinta edição, é apresentada esta quinta-feira e tem como objetivo florestar com espécies autóctones áreas protegidas e matas nacionais do país, especialmente em zonas mais afetadas pelos incêndios.



Em mais de 400 lojas CTT de todo o país, ou mesmo na internet, vão estar à venda dois "kits" de sobreiro ou azinheira. Por cada venda a organização ambientalista é informada e na próxima primavera planta todas as árvores vendidas, seja em zonas ardidas seja em zonas classificadas.



Segundo a Quercus desde o início do projeto já foram plantadas 80 mil árvores.



"Através da colaboração com várias entidades e voluntários, colhem-se sementes para produzir plantas, plantam-se árvores e arbustos, cuidam-se de bosques, previnem-se os fogos florestais e promove-se a educação ambiental através da preservação da biodiversidade e da floresta", diz o presidente da Quercus, João Branco, citado num comunicado da Quercus.



Os compradores de árvores podem registá-las em seu nome e irão depois receber informações sobre o seu desenvolvimento e sobre o local onde foi plantada. A árvore é cuidada durante cinco anos.



O projeto ganhou em 2015 o prémio Green Project Awards na categoria "Iniciativa de Mobilização". O prémio tem como objetivo mobilizar a sociedade para o desenvolvimento sustentável. Também ganhou em 2016 o prémio Ambiente da PostEurop, uma organização afiliada das Nações Unidas.



A edição deste ano tem a contribuição dos estudantes do mestrado em Design e Publicidade do IADE-Universidade Europeia.



A Quercus diz na página da internet sobre a iniciativa que em Portugal grande parte da floresta natural desapareceu ou está muito alterada, sendo já raras algumas das árvores autóctones, e salienta que a floresta autóctone portuguesa, por norma, é mais resistente ao fogo do que os "povoamentos artificiais de espécies exóticas, quase sempre instalados com recurso a uma única espécie".