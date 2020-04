“Plasma como recurso para tratar doentes”: hematologista explica técnica que pode curar coronavírus

O plasma sanguíneo de doentes recuperados consegue reverter o estado clínico de pacientes infetados por Covid-19. Um recurso que o diretor do serviço de Imuno-Hematologia do Hospital Santa Maria, Álvaro Beleza, confirmou que será adotado.

CM - Em que consiste o recurso ao plasma para tratar doentes com Covid-19?

Álvaro Beleza - O sangue divide-se em várias componentes e nós podemos tirar aquilo que queremos, como por exemplo plaquetas. Neste caso tiramos plasma a doentes recuperados e com imunidade para a Covid-19, para administrar a doentes que necessitam de criar anticorpos.

- Todos os doentes irão beneficiar deste tratamento?

- Só os doentes moderadamente graves, com o seu consentimento informado.

- Quando será utilizado?

- Estão a ser realizados ensaios clínicos. Todo este processo está a ser trabalhado com várias entidades em Portugal. Esperamos que no princípio de maio o processo esteja concluído para que possa avançar. Sempre com a coordenação do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, organismo que coordena, em Portugal, a colheita de sangue e dos seus componentes.



- Iniciaram a realização de testes de imunidade aos profissionais do Hospital Santa Maria?

- A importância dos testes de imunidade é sabermos o estado da população para atacarmos melhor o problema quando ele reaparecer. Só se pode combater a pandemia com duas coisas: a vacina, que ainda não existe; e a chamada imunidade de grupo, em que é necessário, em alguns vírus, mais de um ano para que a maioria da população seja imune.