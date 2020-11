Perto de seis milhões de garrafas de plástico foi a quantidade que os portugueses colocaram, no período de sete meses, nas 23 máquinas de recolha automática. O projeto-piloto permitiu, assim, aos consumidores obterem uma receita de 235 mil euros. Apesar destes valores, a adesão ao sistema que permite obter 5 cêntimos por cada garrafa de plástico com mais de meio litro de capacidade e 2 cêntimos por um volume inferior ficou, contudo, aquém das expectativas.









O Ministério do Ambiente explicou que o projeto arrancou “com quantidades recolhidas inferiores ao expectável, devido ao período de contingência”, resultante da pandemia. Contudo, ocorreu “um aumento acentuado da utilização das máquinas nos meses de julho, agosto e setembro”. Ainda assim, o número reduzido de máquinas é, para Rui Berkemeier, uma das explicações para os resultados modestos do programa que tem por lema ‘Quando do velho se faz novo, todos ganham!’. “Haver 23 máquinas num País com 308 concelhos é muito pouco”, salienta o especialista na área dos resíduos da associação ambientalista Zero. “O projeto é positivo, mas é necessário aumentar os incentivos. Cada garrafa terá de ter um valor mais alto para atrair mais consumidores”, referiu ainda.

Valor trocado em produtos



A receita obtida pelas garrafas vem expressa em euros no talão, mas terá de ser convertida na área comercial onde opera a máquina automática em produtos que estejam à venda.





Plástico não reutilizável



As garrafas não reutilizáveis são fabricadas com base no plástico PET (sigla utilizada para o material politereftalato de etileno). A reciclagem deste material evita a emissão de gases com efeito de estufa em 50%.





400 anos no meio ambiente



Uma garrafa de plástico PET no meio ambiente demora cerca de 400 anos para se degradar. A meta do País para os próximos dez anos é reciclar 30% do plástico PET na produção de novas garrafas de bebidas.