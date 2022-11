Plataforma 'Aeroporto fora, Lisboa melhora' lança petição pelo fim dos voos noturnos

A nova plataforma cívica ‘Aeroporto fora, Lisboa melhora’ lançou a petição pública ‘Direito ao Sono - pelo fim dos voos noturnos no Aeroporto Humberto Delgado’.

A plataforma recorda que o aeroporto é a única grande plataforma internacional que ainda funciona dentro de uma capital europeia e afeta mais de 200 mil cidadãos, com 600 voos por dia. Salvo exceções de emergência, é adiantado, os outros aeroportos europeus encerram todos à noite. Em Lisboa são permitidos 26 voos por noite e 91 por semana entre as 00h00 e as 06h00.

A plataforma tem como objetivo o fecho do atual aeroporto logo que estiver construído o novo. Para já, é exigido o fim dos voos noturnos.