Plataforma digital de autoagendamento da vacinação Covid-19 deverá estar disponível em 15 dias

O autoagendamento da toma da vacina contra a covid-19, através de uma plataforma digital, está a ser concluído, devendo estar em funcionamento daqui a 15 dias, adiantou este sábado o coordenador da 'task force' do plano de vacinação.

"O autoagendamento está a ser terminado, vai ainda ser testado e, só depois, é que vai entrar, segundo a linguagem informática, em produção. Espera-se a entrada em produção daqui a 15 dias", afirmou o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo numa visita ao centro de vacinação de Gondomar, no distrito do Porto.

Nos últimos tempos "aconteceram coisas", nomeadamente relacionadas com as vacinas, que fizeram com que houvesse outras prioridades para resolver "mais urgentemente", justificou.