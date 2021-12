Plataforma digital promove nova oferta de serviços a mais de 48 mil estudantes

A plataforma Open Source é a nova ferramenta digital de marcações e informação, que estará disponível a partir desta quarta-feira em nove institutos politécnicos, (Cávado e Ave, Bragança, Coimbra, Leiria, Portalegre, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu). A iniciativa impulsionada pelos Serviços de Ação Social dos Institutos Politécnicos, conta com um investimento de 2.8 milhões de euros e irá ajudar mais de 48 mil estudantes de ensino superior.A Open Source irá contar com 27 microserviços que abrirão um leque de serviços digitais suportados nas mais recentes tecnologias, promovendo a facilidade nos acessos a serviços, refere um comunicado do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP). Entre os vários serviços destacam-se a marcação de alojamentos, a reserva de refeições e a marcação de consultas de psicologia.Em declarações ao CM Pedro Dominguinhos, presidente do CCISP, menciona a "importância do trabalho colaborativo entre os politécnicos" de modo a "beneficiar os estudantes" com um projeto "inclusivo e acessível", ressaltando ainda as mais de 100 mil horas de trabalho e os dois anos e meio de realização do projeto.A plataforma possui o código aberto, de modo a qualquer instituição de ensino superior a poder a usar sem qualquer restrição.