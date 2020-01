Plataforma aponta falhas a relatório da APA que diz que o Aeroporto do Montijo é viável

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) declarou "ambientalmente viável" a construção do novo aeroporto do Montijo, mas a Plataforma Cívica Aeroporto BA6 Montijo Não considera que o relatório elaborado "é uma trapalhada", não tendo em conta os "requisitos mínimos exigíveis para a segurança aeroportuária e proteção de pessoas e fauna".



Embora a APA saliente que o projeto "foi avaliado ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />