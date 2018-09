Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Plataforma promove novas ações de luta contra as portagens no Interior

Marcha lenta, um seminário e uma manifestação à porta da residência oficial do primeiro-ministro entre as ações.

Por Lusa | 13:52

A Plataforma Para a Reposição das Scuts na A23 e A25 anunciou esta segunda-feira a realização de novas ações de luta contra as portagens, nomeadamente uma marcha lenta, um seminário e uma manifestação à porta da residência oficial do primeiro-ministro.



Em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira na Covilhã, distrito de Castelo Branco, os representantes desta Plataforma frisaram que a luta tem de continuar, já que os descontos anunciados para 2019 são "insuficientes" e que as portagens continuam a ser um "atrofio para o Interior".



"Temos de ser mais teimosos porque aquilo que temos conseguido tem sido pouco", afirmou José Gameiro, da Associação Empresarial da Beira Baixa, uma das entidades que integra esta Plataforma.



Entre as novas ações previstas, está uma manifestação junto à porta da residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, que deverá ocorrer no dia 13 de outubro.



Este protesto já tinha sido anteriormente anunciado, mas acabou por ser adiado com o objetivo de manter aberta uma via negocial com o Governo, o que, até agora, não sortiu o resultado esperado.



"É uma iniciativa que não se faz de ânimo leve, que tem custos (...), mas, se não tivermos mais avanços, vamos mesmo realizá-la", afirmou Luís Garra, da União de Sindicatos de Castelo Branco.



Lembrando que se está em fase de discussão do Orçamento do Estado, Luís Garra também defendeu que este é o momento de "aumentar a pressão".



Assim, já no próximo dia 20 de setembro realiza-se uma marcha lenta/buzinão, com dois pontos de partidas (na Covilhã e em Castelo Branco, respetivamente às 17h00 e às 17h30) e com ponto de encontro em Castelo Novo, concelho do Fundão.



Segundo o previsto, os participantes percorrerão alguns troços da A23, com passagens pela Estrada Nacional 18 para evitar o pagamento de portagens.



Para dia 27 de setembro, às 20h30, no auditório do Instituto Politécnico de Castelo Branco, será levado a cabo um seminário subordinado ao tema das portagens e das parcerias público-privadas rodoviárias.



O debate é aberto à participação de todos e tem já confirmada a presença de Eduardo Anselmo Castro, vice-reitor da Universidade de Aveiro, que realizou um estudo sobre os "impactos da cobrança de portagens na mobilidade rodoviária.



Outro dos oradores é Paulo de Morais, docente universitário e político português, que preside à Frente Cívica, associação que pretende apresentar no parlamento um projeto-lei que visa extinguir os contratos de parcerias público-privadas do domínio rodoviário, medida que, de acordo com a Frente Cívica, permitiria poupar 11 mil milhões de euros.



Os representantes da Plataforma sublinharam a importância deste debate, que juntará mais argumentos à luta contra as portagens, onde já constam questões como os elevados custos de contexto e a falta de alternativas.



Além disso, reiteram ainda o desafio público para que autarcas, deputados e partidos políticos se juntem a este movimento e lembraram que a reposição das Scut (vias sem custos para o utilizador) é uma questão de justiça, já que estas autoestradas foram construídas para não ter portagens.



"É hora de nos devolverem aquilo que nos foi roubado", disse, Zulmiro Almeida, da Comissão de Utentes da A25.



A Plataforma de Entendimento para a Reposição das Scut na A23 e A25 integra sete entidades dos distritos de Castelo Branco e da Guarda, nomeadamente a Associação Empresarial da Beira Baixa, a União de Sindicatos de Castelo Branco, a Comissão de Utentes Contra as Portagens na A23, o Movimento de Empresários pela Subsistência pelo Interior, a Associação Empresarial da Região da Guarda, a Comissão de Utentes da A25 e a União de Sindicatos da Guarda.