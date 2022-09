Plataformas digitais a operar em Portugal criam associação para representar setor

As plataformas digitais a operar em Portugal, como a Bolt, a Glovo e a Uber, anunciaram esta quinta-feira a criação de uma associação cujo objetivo é representar e defender "a uma só voz" os interesses do setor.

A nova Associação Portuguesa das Aplicações Digitais (APAD), criada por iniciativa da Bolt, Glovo e Uber, "surge com o objetivo primordial de agregar e representar os principais operadores do setor das plataformas digitais a desenvolver atividade em Portugal na defesa dos seus interesses em comum", pode ler-se num comunicado da APAD.

O nascimento da APAD surge como resposta a uma "lacuna de representação setorial", diz a associação, sublinhando que o setor da economia digital "tem de ser adequadamente percebido e devidamente considerado pelos poderes públicos e centros de decisão, tendo em conta as suas inúmeras e distintas especificidades".

"Pela sua própria natureza, trata-se de um setor económico muito específico que se apresenta como um modelo de negócio com características próprias que devem ser tomadas em conta, sob pena de se ver desvirtuado o seu conceito diferenciador", defende a APAD.

No documento, a associação destaca conclusões de um estudo do ISCTE Executive Education sobre "O impacto social e laboral das plataformas digitais de entregas em Portugal", segundo as quais 90% dos inquiridos pretendem continuar a trabalhar como 'freelancers'.

A criação da APAD surge numa altura em que o parlamento discute alterações à lei laboral no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, onde estão previstas normas relativas aos trabalhadores das plataformas digitais, nomeadamente a presunção da existência de um contrato de trabalho.

"A criação da APAD surge no sentido de assegurar que o setor possa prosseguir atividade em Portugal sem constrangimentos que limitem o seu alcance, ou que desvirtuem a natureza e âmbito de um modelo de negócio que tem criado enorme valor na economia nacional e que se caracteriza por particularidades que são parte integrante e da sua essência", sublinha a associação.