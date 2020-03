Pneumonia viral deixa bebé a lutar pela vida

Santiago, bebé de dois anos e meio, está a lutar pela vida no Hospital de São João, no Porto. Está internado há 11 dias com uma pneumonia vírica Influenziae A, associada à gripe. A mãe, Vânia Magalhães, culpa os profissionais do hospital pelo agravamento do estado do filho, devido a "erro médico". "Veio para cá com uma suposta virose e esteve nas observações, até ser transferido para o Joãozinho. Foi aí que tudo se complicou", conta.Segundo Vânia, tudo aconteceu após a visita de uma médica, que terá retirado o oxigénio ao filho. "Tirou-lhe a sonda do oxigénio e eu disse: ‘O Santiago não vai aguentar sem ele’. Ela disse que queria experimentar. A enfermeira avisou-a que não podia estar sem a sonda e até lhe disse: ‘Você está maluca?’". A criança piorou e voltou para o serviço de observação até ser transferida para os Cuidados Intensivos, onde permanece em coma induzido. "Foi de novo intervencionado porque formou coágulos de sangue", contou este sábado aoO hospital nega as acusações e garante que o oxigénio até foi aumentado. "Os cuidados que está a receber são extremamente complexos e exigentes".Além de terem contratado uma advogada para pedir esclarecimentos ao hospital e apresentarem queixa no DIAP do Porto, os pais juntaram-se a familiares e amigos, na noite de sexta-feira, para formar um cordão humano em homenagem a Santiago. "Para que a gente possa transmitir força positiva ao Santiago e para que todo o hospital veja que isto vai ser reconhecido em todo o mundo. Isto não pode ficar assim", revela Vânia.Este vírus é uma doença associada à Gripe A (H1N1 ) e que provoca infeção das vias aéreas e dificuldade respiratória.Santiago está com o chamado ECMO, técnica que substitui a função do pulmão na oxigenação do sangue.