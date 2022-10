Pobreza afeta 23% das crianças portuguesas com menos de 18 anos

Uma em cada quatro crianças portuguesas com menos de 18 anos (22,9%) vivia, em 2021, em situação de pobreza ou exclusão social, um valor abaixo da média da União Europeia de 24,4%, segundo dados divulgados pelo Eurostat.De acordo com o serviço de estatística da UE, a pobreza e a exclusão social abrangem ainda 22,5% das pessoas acima dos 18 anos - 21,1% na UE.As maiores percentagens de crianças em risco de pobreza ocorrem na Roménia (41,5%), Espanha (33,4%) e Bulgária (33,0%) e as menores na Eslovénia (11%), Finlândia (13,2%) e República Checa (13,3%).