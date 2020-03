Pobreza ameaça crianças e jovens em Portugal

O risco de pobreza ou exclusão social ameaçam mais de um quinto (21,9%) das crianças e jovens menores de 18 anos em Portugal. De acordo com os dados esta quinta-feira divulgados pelo Eurostat, relativos a 2018, o valor em Portugal é ligeiramente inferior à média da União Europeia (23,4%).A proporção de crianças portuguesas em risco de pobreza tem vindo a recuar gradualmente nos últimos anos, já que a taxa de risco de pobreza ou exclusão social cifrava-se em 29,6% em 2015, 27% em 2016 e 24,2% em 2017.O gabinete oficial de estatísticas da União Europeia revela que nos países da UE encontravam-se em risco de pobreza ou exclusão social 22,1% dos adultos (dos 18 aos 64 anos) e 18,4% dos idosos (mais de 65 anos).Em Portugal, a proporção de crianças em risco de pobreza era também maior do que a de adultos (21,6%) e idosos (21,2%).O Eurostat alerta que os menores de 18 anos constituíam o grupo etário mais exposto ao risco de pobreza ou de exclusão social em quase metade dos Estados-membros, com a taxa a variar entre 13,1% (Eslovénia) e 38,1% (República Checa).