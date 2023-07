Pobreza aumenta 20% em Portugal

Há um aumento de cerca de 20% de novas situações de pobreza em Portugal. Os dados foram apontados por Rita Valadas, presidente da Cáritas Portuguesa, na sua passagem por Bragança, onde referiu que "há novas pessoas a pedir ajuda, com as questões relacionadas com a habitação a liderar a lista de pedidos."A Cáritas é uma das instituições mais importantes no combate à pobreza mas a guerra, a inflação e ainda a pandemia, também não têm facilitado a vida a estas causas. "Está tudo mais caro e, por isso, quando vamos comprar para ajudar, também nós sentimos esta problemática", sublinhou, enquanto realça que "ainda há pessoas que apesar do mau momento que vivemos, conseguem ajudar os outros."Este é um dos piores momentos de sempre e há zonas onde este aumento da pobreza é ainda mais relevante. "Em Beja, tem-se vivido uma situação de total rutura porque é uma das cidades que agora já tem sem-abrigos". Mais um exemplo vivo de que "há uma grande percentagem de pessoas que têm trabalho e não conseguem sair do limiar da pobreza", refere.A saúde também deixou de ser priorizada por haver quem considere que "há outros problemas prioritários". A Cáritas Portuguesa era uma das instituições que mais auxiliava no pedido de medicamentos, chegando até a ter protocolos com farmácias.Rita Valadas passou, esta terça-feira, por Bragança, no âmbito da conferência "A proximidade e as pobrezas."