Pobreza em Portugal aumenta emigração

A pandemia “tem agravado a situação familiar” e está a levar mais pessoas a emigrar devido ao desemprego e pobreza em Portugal. “Não resta outra solução”, disse esta quita-feira, em Fátima, o padre Rui Pedro, que trabalha com comunidades portuguesas no Luxemburgo. O sacerdote falava a propósito da peregrinação internacional ao Santuário, dedicada aos migrantes, que termina esta sexta-feira com a Procissão do Adeus.“Há muitos portugueses a chegar ao Luxemburgo, por terem deixado de ter rendimentos em Portugal”, explicou o padre Rui Pedro, adiantando que “se criou a imagem de que é um país rico, onde há trabalho e os salários são elevados”.