Pode vir a ser possível comer pizza, bolachas de chocolate, pastéis e até gelado com insetos

Comemora-se este domingo o Dia Mundial do Inseto Comestível. Para assinalar a data, a CMTV foi a uma degustação com sobremesas e entradas feitas com grilos e tenebrião, conhecida por larva da farinha.



Pizza, bolos, bolachas de chocolate, pastéis e até gelado. À primeira vista pode ser difícil perceber a particularidade destes produtos. Mas estas pratos são feitas com insetos.





Um dos maiores preconceitos em relação ao consumo dos insetos é o facto de se assumir que só se vai comer o animal em si. Mas não. A partir de farinhas com insetos incorporados, é possível criar inúmeros produtos.Há duas mil milhões de espécies de insetos em todo o mundo mas comestíveis. Mas o universo fica mais reduzido quando se pensa na industrialização para que se garanta a segurança alimentar no produto final.O inseto é dado como o alimento do futuro, devidos às vantagens nutricionais e ambientais que apresenta.O consumo de produtos alimentares à base de insetos ainda não é permitido por lei em Portugal. É preciso que sejam aprovados os dossiers de segurança. Por isso, esta degustação, feita no Dia Mundial do Inseto Comestível, teve de ser autorizada pela direção-geral de alimentação e veterinária.