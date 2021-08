"Podemos reclamar a liberdade”: Jovens com 16 e 17 anos vacinados contra a Covid-19

No dia em que a Direção-Geral da Saúde confirmou que Portugal ultrapassou um milhão de casos de Covid-19, o coordenador da ‘task force’ apontou a vacina como o remédio "mais eficaz" para erradicar a doença. O vice-almirante Gouveia e Melo fez este sábado uma ronda por vários centros de vacinação, onde acompanhou o início da imunização dos menores de 16 e 17 anos.Ao final da noite de sábado, 102 mil adolescentes já tinham concluído a primeira toma, estimando-se que, quando encerrados os centros de vacinação, 105 mil (cerca de metade dos menores a vacinar em dois dias) tenham sido inoculados. O agendamento contou 165 mil inscritos, num total de 200 mil com 16 e 17 anos, segundo fonte da ‘task force’. Para os jovens, a vacina é o passaporte para a liberdade.João Lopes, estudante de 17 anos, disse ao CM que "o resultado esperado por todos é que seja possível viver livremente, como antes da pandemia". Já vacinados, "os adolescentes podem agora reclamar a liberdade, para que o regresso às escolas decorra com normalidade", defendeu ao Correio da Manhã Susana Blasko, de 17 anos. Por sua vez, Andreia Lopes, também de 17 anos, destacou que "um maior número de vacinados representa uma maior proteção para a comunidade".Filipe Cavaca esteve quinze dias fechado, no quarto, em isolamento profilático. Recorda que, na altura, teve "receio" de estar com Covid-19. Depois, o jovem de 17 anos confirmou que não estava infetado, mas a experiência marcou. Quando soube que os jovens de 16 e 17 anos tinham direito a tomar a imunidade, Filipe não hesitou. Este sábado, foi vacinado em Loures."Os jovens vêm mais ansiosos e é mais frequente terem algum tipo de reações, como baixas de tensão", afirmou o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde de Loures e Odivelas, que organizou animação com DJ. Mas, acrescentou António Alexandre, "estão a viver uma ansiedade boa, porque veem uma luz ao fundo do túnel, porque veem que podem recuperar a liberdade"."Não doeu nada, os profissionais de saúde foram muito simpáticos e correu tudo bem. Sinto-me confiante. Foi uma decisão consciente e a melhor escolha que podia ter feito. Vou sentir-me mais à vontade para andar na rua e na escola, nas aulas de Educação Física.""Ao tomar a vacina espero não ter reações adversas e estar a contribuir para que consigamos terminar com esta pandemia, para, desta forma, podermos voltar a viver numa sociedade com mais liberdade.""Todo o processo de vacinação correu muito bem. Não estava nervoso. Aconselho todas as crianças a tomarem a vacina, para nosso bem e para que todos ultrapassem esta fase menos boa. Não tive qualquer dúvida em ser vacinado e sinto-me mais seguro.""Estava um bocado nervoso, mas correu bem. Só senti a picada. O conselho que posso deixar aos jovens é que tomem a vacina. É a melhor maneira de ficarmos protegidos de uma doença que queremos que seja ultrapassada o mais depressa possível."Nos casos em que os pais ou os tutores legais não consigam chegar a um entendimento sobre a decisão de vacinar, ou não, os filhos menores, deverá ser o tribunal a ter a última palavra sobre a questão.Os menores de 16 devem ir ao centro de vacinação acompanhados por um progenitor ou tutor. Basta um dos pais para que a inoculação se faça, o que pode suscitar problemas caso o outro não esteja de acordo.Até ao final da tarde de sábado, 152 mil jovens entre os 12 e os 15 anos tinham agendado a vacinação, anunciou fonte da ‘task force’. Em Portugal, há cerca de 410 mil indivíduos nesta faixa etária.