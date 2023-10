Poeira de asteroide causou inverno de vários anos que extinguiu dinossauros

A poeira resultante do impacto de um asteroide na costa do que é atualmente o México, há 66 milhões de anos, escureceu o céu durante anos e levou à extinção dos dinossauros, de acordo com um recente estudo.

O impacto do asteroide causou a extinção de três quartos da natureza do planeta, incluindo os dinossauros, mas a natureza exata do fenómeno causado pelo asteroide Chicxulub tem gerado debate.

As teorias mais recentes apontam que o enxofre libertado pelo impacto, ou a fuligem gerada por incêndios colossais, bloquearam a luz solar e mergulharam o mundo num longo inverno.