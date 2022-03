As poeiras provenientes do deserto do Saara estão de regresso a Portugal, revelou ao CM o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O fenómeno, que já se fez sentir no dia de ontem, terá esta sexta-feira uma maior expressão, embora não com a mesma intensidade da semana passada.“Vamos ter um episódio de poeiras, em especial nos dias 24 e 25.