"Põem na mesa, todos os dias, os alimentos que necessitamos": D. Américo Aguiar demonstra apoio aos agricultores

O protesto também tem crescido em países como Espanha, Bélgica, Grécia, Alemanha ou Itália.

O atual bispo da diocese de Setúbal, cardeal D. Américo Aguiar, manifestou, esta sexta-feira, o seu apoio público aos agricultores, expressando "gratidão a todas as mulheres e homens que se dedicam à agricultura em Portugal e nos põem na mesa, todos os dias, os alimentos que necessitamos".Num texto, ao qual oteve acesso, D. Américo Aguiar refere que a agricultura é uma "atividade muito dependente das condições meteorológicas… que estão cada vez mais alteradas" e que "obriga a respeitar os tempos de cada espécie… a ter paciência e acreditar numa boa colheita".Sobre a cadeia comercial que existe no setor o bispo da diocese de Setúbal questiona "quanto do valor pago no supermercado chega ao produtor e quem ganha o quê".Recorde-se que os agricultores estiveram estes dois últimos dias na rua com os tratores , de norte a sul do País, para reclamar a valorização do setor e condições justas.