INEM defende-se e diz que, até hoje, não estava autorizado a levar doentes para centros de saúde

O responsável dos Centros de Orientação de Doentes Urgente (CODU) do INEM esclareceu que só desde esta sexta-feira, depois da autorização da Administração Regional de Saúde, os doentes podem ser encaminhados pelo instituto para os cuidados de saúde primários.

Em declarações à agência Lusa a propósito do acumular de dezenas ambulâncias nos últimos dias à porta do Hospital de Santa Maria (Lisboa), o responsável pelos CODU do INEM explicou que, até aqui, os doentes só podiam ser transportados para unidades hospitalares.

"De acordo com atuações aplicadas ao CODU, a legislação em vigor prevê que o INEM faça o transporte do doente urgente para unidades hospitalares com nível de serviço urgência básico, serviço urgência médico-cirúrgico e serviço de urgência polivalente, não para centros de saúde", explicou António Taboas.