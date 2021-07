Polícia controla filas em dia de caos na vacinação contra a Covid-19 em Sintra. Veja as imagens

São longas (muito longas) as filhas que esta quarta-feira se verificaram, logo desde o início da tarde, no centro de vacinação contra a Covid-19 em Monte Abrão, Sintra, apurou o CM.Largas centenas de pessoas concentraram-se no local, onde de vivem momentos de cãos, sem distanciamento e com os utentes e esperarem no mínimo uma hora ao sol. A PSP está no local, verificou o CM, a controlar o funcionamento e a chamada dos utentes.As pessoas entram de 15 em 15 minutos, por grupos, sendo que há duas filas, uma para os utentes que deveriam ter já sido vacinados no período até às 14h00 e outra para os restantes utentes (de outros horários de marcação mais tardios).A polícia anda de fila em fila a controlar se os utentes estão no local correto à espera. Há ainda distribuição de águas no local e, durante a tarde, serão entregues bolachas a quem está à espera oara ser vacinado.