Polícia e GNR como legitimidade para usar a força em suspeitos de coronavírus

Os operacionais das forças de segurança - nomeadamente da PSP, GNR e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) - têm legitimidade para recorrer ao uso da força de forma a obrigar pessoas suspeitas de infeção por Covid-19 a fazerem testes de despistagem ou a ficarem de quarentena, alertou ontem a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI). Uma posição realçada também pelo ministro da tutela, Eduardo Cabrita, que garantiu que os operacionais "têm todos os poderes para aplicarem as medidas que têm vindo a ser determinadas".

"Encontra cobertura legitimadora na lei vigente a atuação das forças e serviços de segurança que, colocadas perante alguém proveniente de território gravemente afetado pela pandemia, ou que evidencia sintomas da enfermidade a ela associada, imponham, se necessário coercivamente, a sua condução para que sejam efetuados testes de despistagem ou, se necessário, isolamento social", dá conta a IGAI. O desrespeito de ordens das forças de segurança é considerado crime de desobediência, com sanções agravadas que podem ir até um ano e quatro meses de prisão ou pena de multa até 160 dias.

Eduardo Cabrita anunciou ainda novas restrições, com efeitos imediatos: está proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, de forma a evitar que as pessoas se concentrem nas ruas após o encerramento dos bares, que agora acontece às 21h00; a partir de hoje não há aulas de condução presenciais, nem teóricas de Código, e os exames para a carta ficam suspensos "sem qualquer penalização dos direitos" dos alunos; e os eventos, tanto em recintos fechados como ao ar livre, estão agora restritos a um limite máximo de 100 pessoas.

O ministro da Administração Interna clarificou ainda que as limitações à lotação de restaurantes (redução em pelo menos um terço dos lugares) também se aplicam às esplanadas. "Não queremos fechar o País, queremos garantir a segurança máxima e a saúde pública", sublinhou.





Marcelo decide estado de emergência na 4ª feira

O Presidente da República decidiu "convocar o Conselho de Estado para a próxima quarta-feira para que se debruce sobre uma eventual decisão de decretar o estado de emergência", informou ontem ao País através de uma mensagem de vídeo gravada em sua casa. A reunião será realizada por videoconferência, apesar de Marcelo sair nesse dia da quarentena e regressar a Belém.

Na comunicação dirigida aos portugueses, Marcelo aproveitou ainda para lançar um apelo a todos os órgãos de soberania: "Presidente, Parlamento, Governo, partidos solidários, aquilo que nos une é muitíssimo mais importante do que aquilo que nos pudesse vencer." E dá a garantia que "aquilo que é preciso decidir será decidido, as medidas que é preciso tomar, serão tomadas, a ponderação a fazer será feita minuto a minuto, hora a hora, dia a dia".

Consciente de que este "desafio vai durar meses", Marcelo tem, porém, "uma certeza": "Vamos vencer. Vencemos a Pneumónica há 100 anos, vencemos pestes, vencemos crises económicas e financeiras, vamos vencer." E deixou uma palavra de forte agradecimento aos portugueses "nesta fase, uma verdadeira quarentena voluntária", enaltecendo o "civismo", a "maturidade", a "compreensão" e "solidariedade" e em concreto os profissionais de saúde e também as forças de segurança.

Antes desta mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa falou com o primeiro-ministro por videoconferência. António Costa anunciou a seguir que Portugal e Espanha vão limitar a circulação na fronteira terrestre comum. Haverá "restrição à circulação para efeitos de turismo e de lazer", mas será mantida "a liberdade de circulação de mercadorias" e garantidos "os direitos dos trabalhadores transfronteiriços", esclareceu. Os termos destas limitações serão definidos hoje numa reunião dos ministros da Administração Interna dos dois países vizinhos.



Costa falou com Marcelo via skype

O primeiro-ministro conversou ontem por videoconferência com Marcelo Rebelo de Sousa. Depois falou ao País, informando que o "Presidente está a avaliar a necessidade" de declarar o estado de emergência. O Governo "não colocará qualquer reserva", garantiu António Costa.