Polícia fecha oito cafés no Bairro da Jamaica

As autoridades fecharam este sábado oito cafés no bairro da Jamaica, no Seixal, no âmbito de uma operação de Saúde pública. Segundo o delegado Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, o encerramento é temporário e irá prolongar-se por cerca de duas semanas.Em causa está o facto de, nos últimos dias, terem sido registados pelo menos 19 casos de infeção pelo novo ...