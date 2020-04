Polícia Marítima aborda mais de 6 mil pessoas no fim de semana a passear nas praias ou paredões

A Polícia Marítima interpelou, na sexta-feira, sábado e domingo, um total de 6616 pessoas que estavam a passear nas praias ou paredões e passadiços da orla costeira, soube o CM esta segunda-feira.

Dessas pessoas, sete encontravam-se em violação do confinamento obrigatório. E 3545 foram alvo de recomendação para que regressassem a casa.

De acordo com dados a que o CM teve acesso, o domingo foi o dia com mais pessoas interpeladas: 3721 nos paredões e passadiços; e 118 nas praias.



Os números de sábado tinham sido, respetivamente, 992 e 14. E na sexta-feira 1025 e 739. As sete pessoas em violação do confinamento obrigatório foram encontradas no sábado, na zona norte.

Das pessoas alvo de recomendação, 1606 foram abordados no domingo, 731 no sábado e 1208 na sexta-feira. Nesses três dias, a Polícia Marítima navegou mais de 308 milhas no mar e fez 3883 quilómetros nas praias.