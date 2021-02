Mais de 30 incumprimentos registados em Gondomar, na última semana, e 12 irregularidades detetadas na fiscalização rodoviária realizada junto à Estrada de D. Miguel, Baguim do Monte, durante pouco mais de uma hora, este domingo de manhã.A ação da Polícia Municipal de Gondomar, no âmbito do estado de emergência, verificou vários condutores e passageiros de autocarros sem motivo válido em deslocação para o concelho vizinho de Valongo, uma loja de roupa aberta e com clientes, cidadãos a consumir álcool na rua e estabelecimentos com lotação excessiva, além de ocupação dos passadiços e parques interditos.