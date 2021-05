"Polícia sempre presente": Os conselhos da PSP para os peregrinos com destino a Fátima

Use sempre roupas claras e materiais retrorrefletores (coletes retrorrefletores);

Circule pelos passeios ou, na sua ausência, pelas bermas;

Caminhe no sentido contrário ao trânsito;

Em grupo, caminhe em fila única;

Evite o uso do telemóvel e de auscultadores;

Desde o entardecer até ao nascer do sol, o primeiro da fila deve ser portador de uma lanterna com luz branca apontada para o chão (para não encadear os condutores) e, o último, uma luz vermelha;

Prefira as vias de menor tráfego automóvel, nomeadamente os denominados Caminhos de Fátima;

Informe os seus familiares do seu planeamento de viagem;

Caso necessite de qualquer apoio (policial ou médico) contacte de imediato o 112.

Durante o período das peregrinações a Fátima devido à aproximação das celebrações do 13 de maio, a PSP vai intensificar as ações para promover a segurança rodoviária e dos peregrinos.Para a realização dessas ações a Polícia de Segurança Pública vai acompanhar os peregrinos bem como promover a segurança da circulação pedonal e rodoviária e aumentar as campanhas de sensibilização e informação da circulação segura para os dois grupos.Neste quadro, a PSP lançou um conjunto de conselhos para os peregrinos, principalmente durante a circulação junto às vias rodoviárias: