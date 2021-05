Polícia trava multidão de 500 pessoas em festa e sem máscara em miradouro de Lisboa

Os restaurantes fecharam às 22h30, os bares nem chegaram a abrir, mas nem por isso o Bairro Alto ficou vazio no primeiro sábado de desconfinamento. Centenas de jovens – testemunhas indicam cerca de 500, a PSP aponta para valor inferior – juntaram-se numa festa improvisada no miradouro de São Pedro de Alcântara com música e muito álcool mas sem máscaras nem distanciamento social, e que só terminou quando várias carrinhas da PSP chegaram ao local."Houve um ajuntamento de pessoas que, segundo o que conseguimos apurar, terá chegado a perto de cinco centenas de pessoas no miradouro de São Pedro de Alcântara", com "parte significativa" a não usar máscara, explica fonte da Direção Nacional da PSP. No local estiveram "oito a 15 agentes" do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis), já depois das 00h00, que não fizeram detenções, porque, "à chegada dos agentes, as pessoas dispersaram". A mesma fonte adianta que a PSP foi alertada para a ocorrência através de "uma chamada" de um cidadão, garantindo que a intervenção dos agentes "foi rápida". A esquadra do Bairro Alto fica a apenas 150 metros do miradouro.A PSP vai agora "tentar apurar se se tratou de um movimento espontâneo ou de algo organizado nas redes sociais".A PSP detetou 93 festas ilegais e a GNR outras 24 desde janeiro, algumas com a presença de centenas de pessoas que não cumpriam as regras de saúde pública. Estas situações ocorreram em todo o País.A PSP apela a que todos cumpram as regras em vigor, recordando que continua a ser obrigatório "o uso de máscara e a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública", "uma regra da pandemia para evitar a aglomerações".A noites do Bairro Alto voltaram a cativar milhares de pessoas e quase todas voltaram a casa após o fecho dos restaurantes pelas 22h30. Muitos outros decidiram prolongar a festa.