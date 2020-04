Polícias fazem homenagem a médicos na linha da frente no combate ao coronavírus

A PSP está a organizar para sexta-feira, dia 17, pelas 15h30, ações nos hospitais de agradecimento e reconhecimento aos profissionais de saúde da primeira linha no combate à pandemia da Covid-19.Uma coluna de veículos, que incluirá "outras forças e serviços de segurança e serviços de proteção e socorro, concretamente a Guarda Nacional Republicana, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia Marítima, as Polícias Municipais e os Corpos de Bombeiros", refere a PSP, vai parar em frente a hospitais – as unidades em concreto vão ser anunciadas na manhã de sexta-feira, mas são em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Guarda e Faro, Açores e Madeira – e um representante irá entregar ao hospital um cartaz com uma mensagem de agradecimento.