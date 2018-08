Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Policlínica de Lamego acusada de negligência

Denúncia de casos de intestinos perfurados, que obrigam a cirurgias de urgência.

Por Patrícia Moura Pinto | 01:30

A Policlínica Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, está a ser acusada por vários utentes de negligência médica na realização de exames médicos como colonoscopias e endoscopias.



António Lima, de 69 anos, é um dos queixosos. Em 24 de julho foi à clínica para realizar uma colonoscopia. Acabou por ir parar às urgências do Hospital de Vila Real, para ser submetido a uma operação devido a perfuração do intestino. Esteve sete dias internado. "Foram cinco ou seis horas de operação em Vila Real", relata ao CM.



Luís Picão, de 65 anos, tem história semelhante. Em novembro do ano passado realizou uma colonoscopia na Policlínica. "Além de me terem perfurado, ainda rasgaram o intestino na realização da colonoscopia. Quando dei conta já estava no Hospital de Vila Real para ser operado", pormenoriza o doente. Esteve 15 dias internado.



Rafael Jacob, de 79 anos, conta ao CM que realizou uma endoscopia na clínica em 3 de outubro de 2017. Resultado: estômago perfurado. "Fizeram-me o exame e fui para a sala de espera. Já estava cheio de dores e a vomitar sangue. O meu filho agarrou em mim, levou-me para o Hospital de Lamego e de lá fui transferido para Vila Real onde permaneci sete dias internado", descreve Rafael Jacob. Um outro caso foi vivido por Maria Pereira, que realizou uma colonoscopia há um ano. Ficou com o intestino perfurado em três locais e também foi operada no Hospital de Vila Real e lá permaneceu internada 15 dias.



O CM questionou a Policlínica sobre os casos relatados. Em resposta, a direção "refuta por verdadeiro" o caso de António Lima, não esclarecendo os restantes. "Só mediante hipotéticas datas de realização dos exames e hipotéticos nomes completos dos utentes poderemos esclarecer o assunto, pois realizamos mais de 300 exames por mês", justifica Júlio Barbosa, diretor.



Perfurar intestino já custou milhares em indemnizações

Os casos relatados ao CM relativamente à Policlínica Nossa Senhora dos Remédios não são únicos. No caso das colonoscopias que resultam em perfuração de intestino, já houve pelo menos duas decisões judiciais que resultaram em indemnizações. Num caso, médico e hospital foram condenados a pagar 304 mil euros. Num outro caso, médico e seguradora foram condenados a pagar 83 mil euros.