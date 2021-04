Politécnico da Guarda estuda benefícios das algas na cicatrização e na regeneração da pele

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) está a investigar os benefícios das macroalgas na biomedicina e na cosmética, "nomeadamente no processo de cicatrização e na regeneração da pele".

O projeto denominado Algalup, que junta investigadores portugueses e galegos, é financiado por fundos europeus e visa "dinamizar a utilização das macroalgas existentes na zona costeira de Portugal e da Galiza", segundo o IPG.

"Apesar de as algas marinhas serem um recurso natural pouco explorado em Portugal, os seus nutrientes e compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias podem ter uma grande influência na melhoria da saúde", afirma Paula Coutinho, investigadora do projeto Algalup e docente na Escola Superior de Saúde do IPG.