Politécnico de Castelo Branco em consórcio para criação de universidade europeia

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) integra um consórcio que está a preparar uma candidatura para a criação de uma universidade europeia, no âmbito dos programas Erasmus+ e Horizonte 2020.

"As universidades europeias são consideradas pela Comissão Europeia um pilar essencial das políticas educativas na Europa, existindo neste momento mais de 40 consórcios, envolvendo perto de 300 instituições de ensino superior", refere, em comunicado, o IPCB.

O futuro consórcio integra, para além do IPCB e da Bauhaus-Universität Weimar (Alemanha), a University of Economics Katowic (Polónia) e a Blekinge Institute of Technology (Suécia), tendo os participantes lançado já as bases desta parceria através da cooperação no âmbito da mobilidade internacional de docentes e alunos.

Cada consórcio integra, no mínimo, três instituições de ensino superior (IES) de diferentes estados-membros da União Europeia.

O objetivo é acelerar a transformação digital das instituições e melhorar a resposta às necessidades emergentes do mercado de trabalho.

O projeto é financiado no âmbito dos programas Erasmus+ e Horizonte 2020.

Neste âmbito, a instituição de ensino superior público de Castelo Branco recebeu recentemente uma comitiva da Bauhaus-Universität Weimar, "que durante uma semana desenvolveu trabalhos com uma equipa do IPCB no sentido de preparar uma candidatura com vista à criação de uma universidade europeia".

"O objetivo da parceria é contribuir para a consciencialização e diminuição da disparidade entre o meio urbano e rural, abordando as diferentes necessidades, atitudes, expectativas e potencial existente em cada região", lê-se na nota.

Segundo o IPCB, as IES participantes neste consórcio "são todas de pequena ou média dimensão, localizadas fora das principais zonas metropolitanas e com acesso próximo ao mundo rural" e constituem-se "como atores de mudança pelas suas atividades de ensino e investigação e pelo seu impacto enquanto facilitadoras da transferência de conhecimento".