O Instituto Politécnico do Porto (IPP) decidiu despedir um professor e suspender outros dois por suspeitas de assédio a alunos, na sequência de três queixas recebidas em abril de 2023 "Após a conclusão do devido procedimento disciplinar, considerando as conclusões dos mesmos, os instrutores dos processos propuseram a pena de despedimento para um dos visados e a suspensão para os restantes docentes, por 200 e 90 dias. Nestes termos, após parecer favorável do Conselho Geral do Politécnico, o presidente determinou aplicação das referidas penas aos três docentes da Escola Superior de Educação", lê-se numa nota enviada pelo IPP aoEsta quarta-feira, o IPP salientou a intolerância da instituição perante "qualquer tipo de comportamentos que envolvam assédio" e esclareceu que comunicou os processos em causa ao Ministério Público "em função dos factos provados".