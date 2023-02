Os institutos politécnicos vão passar, no próximo ano letivo, a atribuir o grau de doutor, até aqui só disponível em universidades, e adotar a designação em inglês de ‘Polytechnic University’, mais utilizada e reconhecida a nível internacional. A partir de 2024, após a alteração já em curso do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, poderão acumular o nome em inglês com a designação Universidade Politécnica.









