Políticos são estrelas de Carnaval em 'Louléwood'

Um super António Costa, a personagem do filme ‘Joker’ ou a ex-primeira-ministra britânica, Theresa May, são algumas das personagens que podem ser vistas durante o cortejo de carnaval na cidade de Loulé, que irá sair à rua entre domingo e terça-feira. Com o tema ‘Era uma vez... em Louléwood’, os preparativos do Carnaval mais antigo de Portugal já avançam a bom ritmo. "Já temos alguns carros finalizados, há outros prestes a estar concluídos, mas vai estar tudo pronto dentro dos ‘timings’" disse ao CM Palhó Madeira, criativo do evento.

Os preparativos do corso carnavalesco envolvem dezenas de pessoas que, ao longo de dois meses, colocam em prática o que é pensado pela organização. "As pessoas fazem as flores em casa e depois colamos nos desenhos que estão feitos nos carros. É um trabalho demorado, mas que dá muito gosto fazer" conta ao CM Cátia Gonçalves, envolvida na preparação dos carros.

O cinema é o rei do cortejo, que irá contar com 14 carros alegóricos e 600 figurantes e nem o futebol ou a política são esquecidos num evento que espera atrair milhares de pessoas. "Temos aqui o carro do Jack Centeno, inspirado no filme ‘Pirata das Caraíbas’, que é o nosso ministro das Finanças a encarnar a personagem. É o pirata da ria Formosa, dentro da alfarroba negra, o seu barco" diz Palhó Madeira, que transportou elementos que caracterizam a região do Algarve, como a alfarroba ou a ria Formosa, para a construção dos carros.

Os bilhetes para assistir ao desfile custam de 2 euros e as receitas de bilheteira são distribuídas por algumas instituições do concelho de Loulé, prática recorrente há vários anos. "Este é um dos eventos principais da cidade, uma tradição de 114 anos que continua a trazer milhares de pessoas até Loulé e desenvolver a economia local" explica Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé.