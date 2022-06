Polónia condecora três portugueses que apoiaram vítimas de regimes totalitários

A Polónia agraciou, na sua embaixada em Lisboa, três portugueses - Aristides de Sousa Mendes, César de Sousa Mendes e Pedro Correia Marques - pelo apoio dado às vítimas de regimes totalitários.Numa cerimónia na Embaixada da Polónia em Portugal, o secretário de Estado da Presidência, Wojciech Kolarski, entregou as medalhas ‘Virtus et Fraternitas’ - concedidas aos estrangeiros que contribuíram para o apoio e para a manutenção da memória das vítimas de regimes totalitários - a familiares dos três portugueses.Num comunicado esta sexta-feira divulgado pela embaixada polaca em Lisboa, a Presidência da Polónia informou que Aristides de Sousa Mendes foi agraciado pelo papel que teve, enquanto cônsul de Bordéus, durante a II Guerra Mundial, no apoio e salvamento de milhares de judeus perseguidos pelo regime da Alemanha nazi, incluindo inúmeros polacos. O irmão de Aristides, César de Sousa Mendes - que desde 1933 foi legado português em Varsóvia - foi recordado por, em setembro de 1939, ter sido um dos poucos diplomatas estrangeiros que ficaram em Varsóvia, tendo abrigado vários habitantes.Pedro Correia Marques, redator principal do jornal ‘A Voz’, desde os primeiros dias da Guerra descreveu a situação da Polónia ocupada, apelando à ajuda humanitária para com o povo.