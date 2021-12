A poluição dos carros, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, vai voltar este ano a ultrapassar os limites legais, depois do abrandamento registado devido ao confinamento. Desde outubro, os níveis de dióxido de azoto dispararam para valores que duplicam os dos primeiros nove meses do ano. O alerta é da associação ambientalista Zero, que apela à criação de zonas com circulação automóvel condicionada.