A poluição mata por ano cerca de cinco mil pessoas em Portugal, sendo as áreas urbanas as zonas mais afetadas, segundo um estudo publicado na revista Science of the Total Environment.A inalação de partículas finas é responsável pelo maior número de casos nas zonas industriais de Estarreja e do Seixal. O dióxido de azoto levanta as maiores preocupações no Porto, Lisboa e Guimarães. A exposição ao ozono matou 140 pessoas.